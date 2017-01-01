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* Запізнілі первинні документи: визнання витрат
* Держпродспоживслужба та її реєстр
* Звітність про квоти
* Річна звітність «загальносистемника»
* Заперечення на акт — додаткова перевірка
* Річна звітність з ЄСВ для ФОП
* Коди в ПН