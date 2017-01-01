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* Корпоратив в обліку підприємства
* «Згортання» спецрежиму
* Антикорупційні застереження в договорах
* Практика заповнення книги «загальносистемником»
* Звіряння розрахунків із бюджетом
* Повернення митних переплат
* Закриття ФОП із зони АТО