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* Звітність суб'єктів малого підприємництва
* Антикорупційне електронне декларування
* Розрахунки готівкою — до 50000 грн
* Електронний кабінет ДФС — у законі
* Амортизація у підприємця на загальній системі
* Оподаткування доходів нерезидентів