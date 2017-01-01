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21.01.17Затверджено показник середньої зарплати за листопад 2016 року     135
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21.01.17Нацбанк посилив вимоги до юросіб, що надають банкам послуг з інкасації     40
20.01.17Найважливіше за тиждень (14.01.2017-20.01.2017) на ДК-порталі!!!     661
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20.01.17Справляння земельного податку та єдиного податку (IV група): відеоогляд від ДФС     348
20.01.17Ксенія Ляпіна: Процедура погодження позапланової перевірки у ДРС буде максимально прозорою     289
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20.01.17Аналітика Особливості декларування доходів за 2016 рік підприємцями- "загальносистемниками"      3412
20.01.17За неоприбуткування "єдинником" отриманої готівки за договором комісії - штраф     454
20.01.17Аналітика Помилки при складанні та несвоєчасна реєстрація податкових накладних у 2017 році: чим це загрожує?     5796
20.01.17Вийшло чергове оновлення OPZ 1.36.8     500
20.01.17Uses of offshore companies: перевір свою фінансову англійську      294
20.01.17Звітність з ПДВ сільгоспвиробниками з 01.01.2017 р.: за якою формою?     338
20.01.17Підвищені ставки для «спрощенців» 4 групи та розрахунок у прикладі     659
20.01.17Важливо Зміни у поданні форм статистичної звітності у 2017 році     5961
20.01.17ДФС про періодичність складання зведених податкових накладних      789
20.01.17Аналітика Звітність про квоти за 2016 рік: заповнюємо правильно     768
20.01.17Кошти з ПДВ-рахунків аграріїв перераховано на їхні спецрахунки у банках     586
19.01.17Особливості оплати праці працівникові за роботу у вихідний день в нічний час, який перебуває у відрядженні     835
19.01.17Служба зайнятості запустила "електронну чергу" для реєстрації безробітних     925
19.01.17Заповнюємо таблицю 2 додатку 3 до декларації з ПДВ     926
19.01.17Розмір податкової соцпільги у 2017 році для інвалідів І та ІІ груп та чорнобильців     1230
19.01.17Новий порядок складання бюджетної звітності - в проекті від Мінфіну     220
19.01.17Строк подання декларації для "єдинників" I-II групи, які вирішили відмовитися від спрощеної системи     835
19.01.17Уряд врегулював оплату праці працівників держорганів у 2017 році     1254
19.01.17Перенесення робочих днів: нюанси розрахунку при звільненні     869
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