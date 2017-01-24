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12:48З 1 лютого при заповненні митних декларації застосовуватиметься новий класифікатор ДФС, митниць та їх структурних підрозділів     110
12:05Річна звітність з податку на прибуток: «гаряча» телефонна лінія від ДФС!     484
11:44Важливо Під час перевірок ДФС вимагатиме копії первинних документів, складених в електронній формі     1113
11:03Затверджено умови та строки розгляду звернень громадян до органів Держпраці     305
10:28Зміни в порядку нарахування та сплати ЄСВ за деякі категорії застрахованих осіб     1135
09:59Перелік країн, з якими укладено договори про уникнення подвійного оподаткування: станом на 01.01.2017 р.     493
09:23Податківці планують зменшити кількість зустрічних перевірок у 2017 р.     398
08:56Важливо Підприємцям пропонується знизити розміри штрафів: законопроект     1617
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25.01.17З'явилась нова платіжна система «Платисервіс»     875
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25.01.17Порядок виключення госпсуб'єктів з Реєстру великих платників податків     233
25.01.17Важливо Кабмін вдосконалив процедуру ведення Державного земельного кадастру     1018
25.01.17Як заповнити декларацію підприємця-"єдинника" у разі зміни групи протягом року     622
25.01.17Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки для сплати єдиного податку платниками IV групи – роз’яснення Мінфіну     2058
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25.01.17Звіт про контрольовані операції: зміни – 2017     555
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25.01.17Порядок розірвання трудового договору у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці     675
25.01.17Нові функції податкових інспекцій за оновленим ПКУ     1903
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24.01.17Річна звітність "спрощенця" першої та другої групи - відеоогляд від ДФС     3057
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