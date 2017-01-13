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11:49Річний перерахунок ПДВ - у роз'ясненні від ДФСУ     1338
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15.01.17Правила округлення вартісних показників у податковій накладній     3704
15.01.17Нацбанк прокоментував рівень інфляції у 2016 році     429
15.01.17Податкові нововведення для платників із зони АТО     343
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15.01.17Кількість сайтів-крадіїв даних банківських карток збільшилася майже в 5 разів     514
14.01.17Для самотньої мами – 150-відсоткова податкова соціальна пільга     2310
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13.01.17Порядок ведення нового єдиного Реєстру заяв для відшкодування ПДВ - уже в проекті!     210
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